Tolga Peker: İnsanların Yaşamına Dokunmayı Seviyorum

Huasheng Electric Group ile Oliva Group firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarda bulunan, bunun yanı sıra Köln Almanya Kenya Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu görevinde de bulunan Tolga Peker, farklı alanlarda çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Nyamira Kenya'daki Chieni Toplum Temelli Kuruluş Mütevelli Heyeti Üyesi de olan genç girişimci, "İnsanların yaşamına dokunmayı seviyorum. Her birimiz hayatımızın farklı bir döneminde büyük zorluklarla karşılaşmışızdır. Bu nedenle insanların birbirine destek olmasının çok onurlu bir davranış olduğuna inanıyorum." ifadelerinde bulundu.

CBO Projesi ile birçok insanın hayatına dokunduklarını belirten Tolga Peker, insanlara yardım etmenin kendisini çok mutlu hissettirdiğini ifade etti: "CBO Projesi kapsamında Kenya'da dernek üzerinden eğitime başlayan öğrencilere tüm boyunca eğitim masraflarını karşıladık. Bu, bizim için elbette küçük bir başlangıç. Bunun yanı sıra farklı projeler içinde olduğumuzu da söyleyebilirim. Hayatın her alanında birbirimize ihtiyacımız var. Dünya üzerinde büyük bir yoksulluk var. Bu yoksulluk, aslında belirli bölgelere toplanmış durumda. Yoksullukla etkili bir şekilde mücadele ederek her insanın çok daha insani şartlarda çalışmasına destek olabiliriz."

CBO Projesi Bizim için Çok Değerli

CBO Projesinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Tolga Peker, bu proje kapsamında pek çok insana yardım eli uzattıklarının altını çizdi. Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Peker, "Gerçekleştirdiğimiz hizmetler, daha çok insanın huzurlu ve mutlu bir yaşantı içerisinde yer almasını olanaklı hale getirdi. Bu nedenle CBO Projesi kapsamında çalışmalarımıza devam edeceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim." sözleriyle projenin kapsamı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Farklı Sektörlerden Elde Ettiğim Gelirleri Sosyal Projelerde Değerlendiriyorum

Farklı sektörlerde çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Tolga Peker, elde ettikleri gelirleri de sosyal projelerde değerlendiklerini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarında bu hususa yer veren Peker, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "İnsanların yaşamlarına dokunmayı seviyorum. Hatta bunun insani bir görev olduğunu da düşünüyorum. Her insanın iyi koşullarda yaşamaya hakkı var. Temel ihtiyaçlardan uzak bir yaşam düşünülemeyeceği için maddi zorluklarla karşı karşıya kalan insanlara yardım elimizi uzatmamız gerektiğine inanıyorum. Ancak bu sayede insan olmanın gerekliliklerini yerine getirebiliriz."