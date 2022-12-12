Yaprak Dökümü dizisi ile popüler olan Tolga Karel ekranlara geri mi dönüyor merak ediliyor. Tolga Karel dönüyor mu ve Tolga Karel hangi dizide oynayacak soruları gündeme geliyor. Tolga Karel dönüyor mu? Tolga Karel hangi dizide oynayacak? Peki, Tolga Karel dönüyor mu? Tolga Karel hangi dizide oynayacak?

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TOLGA KAREL DÖNÜYOR MU?

Yaprak Dökümü dizisiyle ünlenen Tolga Karel uzun aradan sonra tekrar ekranlara mı dönüyor merak ediliyor. Tolga Karel, TV8 de yayınlanacak olan Sıfırıncı Gün dizisinde rol alacağını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

TOLGA KAREL HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Tolga Karel TV8 de yeni yayınlanacak olan Sıfırıncı Gün dizisinde rol alacağını paylaştı. Henüz Sıfırıncı Gün dizisinin yayın tarihi belli değildir.