Tolga Güleryüz öldü mü? Tolga Güleryüz kimdir?
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Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, tıra çarptı. Feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralıların arasında oyuncuların yer aldığı öğrenilirken Tolga Güleryüz öldü mü, Tolga Güleryüz kimdir, merak edildi.
"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde tıra arkadan çarptı. Yaralıların arasında oyuncuların yer aldığı öğrenildi, Üzücü haber sonrası Tolga Güleryüz öldü mü, Tolga Güleryüz kimdir merak edildi.
TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR?
Tolga Güleryüz, 5 Ocak İzmir doğumludur. Pek çok oyunda yönetmenlik ve ışık/dekor tasarım görevini yürütmüştür. "Baş Belası" adlı tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz aynı zamanda yapımcıdır.
Aşk Listesi / Işık Tasarımı / Dekor Tasarım
Baş Belası / Işık Tasarımı
SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün
Eski Zaman Hikayesi / Yönetmen
Kırkından Sonra / Yapımcı
Ters Köşe / Yapımcı
Aşk Terapisi / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen
Zoraki Damat / Yapımcı / Yardımcı YönetmenTOLGA GÜLERYÜZ (TRAFİK KAZASI) SAĞLIK DURUMU NE?
Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.