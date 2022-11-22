Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında? Baş Belası tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz nereli? Tolga Güleryüz'ün ölümüyle ilgili bilgiler!

Sanat camiasında tanınan isimler arasında yer alan tiyatro emekçisi Tolga Güleryüz, Baş Belası ekibini taşıyan minibüsün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti. 8 kişinin yaralandığı ve Güleryüz dışında 2 kişinin daha hayatını kaybettiği kazanın ardından vatandaşlar Tolga Güleryüz kimdir? Baş Belası tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz nereli? Kaç yaşındaydı? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

3 tiyatrocuya mezar olan kazada sürücüyle ilgili yeni detay! Ölüm göz göre göre gelmiş

Amasya'da Baş Belası tiyatrosunun oyuncularınıve işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Aralarında Ceyhun Ersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de bulunduğu 8 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden isimlerden olan Tolga Güleryüz'ün hayatını merak eden vatandaşlar, Tolga Güleryüz kimdir? Baş Belası tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz nereli? Kaç yaşındaydı? sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

TOLGA GÜLERYÜZ ÖLDÜ MÜ?

Çorum'da ''Baş Belası'' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı.

Yaşanan kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen 3 kişinin cenazeleri ise minibüsten çıkarılıp hastane morguna götürüldü.

TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

5 Ocak tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Tolga Güleryüz, pek çok oyunda yönetmenlik ve ışık/dekor tasarım görevini yürütmüştür. "Baş Belası" adlı tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz, yapımcılık ve yönetmenlik de yapmıştır. 2015 yılında oyuncu Zeynep Gülmez ile evlenen Tolga Güleryüz 2017 yılında boşanmıştı. Aynı zamanda yapımcı olan Güleryüz'ün yer aldığı tiyatro oyunları şöyle: