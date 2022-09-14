Oyuncu Tolga Güleç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Tolga Güleç kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Tolga Güleç kimdir? Tolga Güleç kaç yaşında, nereli?

Tolga Güleç 20 Eylül 1981 yılında İskenderun'da dünyaya geldi. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle çıkış yakalayan Tolga Güleç kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Tolga Güleç kimdir? Tolga Güleç kaç yaşında, nereli? Tolga Güleç biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TOLGA GÜLEÇ KİMDİR?

Nihat Tolga Güleç (d. 20 Eylül 1981, İskenderun), İzmirli Türk sinema ve TV dizi oyuncusudur.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı. Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırdı. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynamaya hazırlanan Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırmaktadır. Belgesel/Film Kültür Bakanlığı destekli iddialı bir projedir. Filmin 12 Eylül 2012 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor. Oynadığı "Eksik Sayfalar" adlı film 2013'te vizyona girmiştir. 2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 49. bölümde Neşet rolüyle katılmıştır. 2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde başrol karakteri Kenan'ı canlandırmıştır.

Tiyatro oyunları

2020- Sır (Alexandre De La Patelliere & Matthieu Delaporte)

2009 Chamaco (Abel Gonzalez Melo) (Tez oyunu)

2009 Roberto Zucco (Bernard Marie Koltes) (Tez oyunu)

2008 Küçük Adam Ne Oldu Sana (Hans Fallada)

2006–2007 İnsandan Kaçan (Moliere)

2005-2006 Yer Demir Gök Bakır (Yaşar Kemal)

2005-2006 Zifir ve Şevder (Kısa Oyun)

2004-2005 Yaşama Dokunamayanlar Çadırı (Kısa Oyun)

2004-2005 Cadı Kazanı (Arthur Miller)

2003-2004 III. Richard (W. Shakespeare)

2003-2004 Oyunun Oyunu (Michael Frayn)

2002-2003 Toros Canavarı (İzmir Devlet Tiyatrosu)

2001-2002 Öykülerin Azizliği (İzmir Devlet Tiyatrosu)

Filmografisi

Yakında - Beni Sev (Emre)

2022- Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Rıza)

2022 - Erkek Severse (Hakan)

2021 - Masumiyet (Timur Yüksel)

2020-2021 - Kefaret (Zeki)

2020 - Kırmızı Oda

2019 - Kızım Gibi Kokuyorsun (Mustafa)

2019 - Leke (Mehmet Tuna)

2019 - Yüzleşme (Tunç)

2017 - Fazilet Hanım ve Kızları (Gökhan Egemen)

2016 - Poyraz Karayel (Neşet Topal)

2015 - Son Çıkış (Cesur)

2014 - Hayat Ağacı (Kenan)

2013-2014 - Adını Kalbime Yazdım (Halil)

2010-2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki (Ahmet)

2009 - Cin Geçidi (Sinema Filmi)

2008 - Gece Gündüz (Dizi) (9.Bölüm)

2008 - Hatırla Sevgili (Dizi)

2006–2007 - Kırık Kanatlar (Dizi)

2005–2006 - Misi (Dizi)

2005-2006 - Akbank (Reklam)

2005-2006 - Nescafe (Reklam)

2005-2006 - Kent (Reklam)

2003–2004 - Portakal Suyu (Kısa Film)

2003–2004 - Maça Beşli Müzik Grubu 40.Yıl Kutlamaları (Video Klip)