Tolga Güleç kimdir? Tolga Güleç hayatı ve biyografisi! Tolga Güleç kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tolga Güleç merak konusu oldu. İşte Tolga Güleç hakkında merak edilen Tolga Güleç kimdir, Tolga Güleç hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TOLGA GÜLEÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Eylül 1981

(40yaşında)

İskenderun

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı. Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırdı. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynamaya hazırlanan Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırmaktadır. Belgesel/Film Kültür Bakanlığı destekli iddialı bir projedir. Filmin 12 Eylül 2012 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor. Oynadığı "Eksik Sayfalar" adlı film 2013'te vizyona girmiştir. Poyraz Karayel dizisine 49. bölümde Neşet rolüyle katılmıştır. 2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde baş rol Kenan'ı canlandırmıştır.

Haberler.com - Gündem