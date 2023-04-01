Tolga Andaç, İyi Parti'den milletvekili adayı oldu

Ankara'da kurduğu Mülk Kaynak adlı şirketiyle gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Tolga Andaç, 1990 yılında Ankara'da doğdu. Eğitim hayatını da başkentte tamamlayan Andaç, gayrimenkul firmasıyla Sinpaş Altınoran, Sinpaş Marina, Başkent Emlak Konutları ve Dikmen Doksvadi başta olmak üzere çok sayıda ses getiren projeye imza attı. Başarılarını çeşitli ödüllerle taçlandıran Andaç şimdi siyasete girmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE'NİN DEĞİŞİME İHTİYACI VAR

2023 seçimlerine İyi Parti'den milletvekili aday adayı olarak katılmaya hazırlanan Tolga Andaç, önceki gün İyi Parti Genel Merkez Binası'nda başvurusunu gerçekleştirdi. Yaptığı açıklamada Türkiye'de bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Andaç, "Eğer zihnimizi değiştirirsek, etrafımızdaki dünyayı ve sorunlarını algılayışımızı da değiştirebiliriz. Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Biz de bu değişimi gerçekleştirmeye talibiz. Adaylık için başvurumuzu yaptık, vatana millete hayırlı olsun" dedi.

GÜZEL BİR GELECEK BİZLERİ BEKLİYOR

Tolga Andaç, milletvekili seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri ekonomi ve sosyal politikalar olarak temellendirdiğini dile getirdi. "Toplumsal grupların farklılaşmış ihtiyaçlarına cevap verecek projelere odaklandık" diyen Andaç, projeleri hakkında şu açıklamayı yaptı: "İfade özgürlüğü, Anayasa'nın ilk dört maddesine bağlılık, çoğulcu demokrasiye geçiş sürecine katkı partimizle birlikte ortak politikamız. Güzel bir gelecek bizleri bekliyor. Vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik politikalar üreteceğiz. Öğrenci evlerinde kalanlara fatura desteği, yine öğrencilerin yoğun yaşadığı bölgelerde çorba dağıtımı yapılması ve çamaşırhane gibi hizmetlerin temin edilmesi gibi konuları Meclis gündemine taşıyacağız. Engelli bakımına yönelik çalışmalar, sağlık merkezlerinin kurulması ve esnafa destek sağlanması noktasında da vatandaşın sesi olacağız."

ÇEVRENİN KORUNMASI ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA

Andaç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında şehrimizin sesi, vatandaşımızın elçisi olacağız. Milletin vekil adayı olarak üzerine kafa yorduğumuz bir diğer nokta da ulaşım. Gerek toplu ulaşım, gerek trafik sorunu, gerekse de otopark sıkıntısı noktasında çözüme dair projeleri teşvik edip süreçlerin hemşerilerimiz adına takipçisi olacağız. Ayrıca toplu taşıma kullanımını özendirmek için de hem partimiz hem de kendi adımıza sorumluluk alacağız. Çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir çevre düzeninin sağlanması da öncelik verdiğimiz başlıklar arasında.

Sürdürülebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına örnek teşkil edecek projelerin destekçisi olacağız."

TURİZM VE SPOR ALANLARINDA YATIRIMLARI TEŞVİK EDECEĞİZ

Milletvekili seçilmesi halinde, kamusal kullanıma açılacak yeni parkların ve bahçelerin kurulmasına yönelik projeleri yerel insiyatifler ve STK'larla iş birliği halinde Meclis gündemine taşımak istediğini de dile getiren Tolga Andaç, "Sosyokültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilmesi ve gelişen teknoloji ve bilişim araçlarının hayata entegre edilmesi için gerekli yatırımların yapılmasının da takipçisi olacağız. Halkın kullanımına açık yeni kütüphanelerin kurulması, turizm ve spor yatırımlarının teşvik edilmesi gibi başlıklar da projelerimiz arasında" diyerek sözlerini noktaladı.