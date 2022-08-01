Tolga Akış kimdir? Tolga Akış hayatı ve biyografisi! Tolga Akış kaç yaşında, nereli?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tolga Akış merak konusu oldu. İşte Tolga Akış hakkında merak edilen Tolga Akış kimdir, Tolga Akış hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Tolga Akış, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Tolga Akış hakkında merak edilenler. Tolga Akış hayatı ve biyografisi. Tolga Akış kimdir?
TOLGA AKIŞ KİMDİR?
Tolga Akış 1984'te Bursa'da dünyaya geldi. 37 yalındaki Akış üniversite için geldiği İstanbul'da erken yaşta çalışmaya başladı.
TV prodüksiyonu ile başlayan kariyerine 2005-06 Rock And Coke Festivali'nde çalışarak devam etti.
İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor. Reklam alanında başarılı çalışmalar yapan Akış, birçok ünlü isimle birlikte çalışıyor. Uzun süredir Zeynep Bastık ile birlikte olan Tolga Akış geçtiğimiz aylarda Bastık'a evlenme teklifi etmişti. Bastık'ın teklifi kabul etmesiyle birlikte ikili nikah masasına oturmuştu. Aradan geçen sürenin ardından çiftin ayrılma kararı aldıkları öğrenildi.