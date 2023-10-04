Tokyo Revengers, 3. sezon onayını alarak hayranlarını heyecanlandırdı. Bu popüler anime serisinin yeni sezonuna dair ilk teaser da paylaşıldı. Peki, Tokyo Revengers season 3. ne zaman, yayınlandı mı, nereden izlenir? Tokyo Revengers yeni sezon ne zaman?

TOKYO REVENGERS SEASON 3. ne zaman, yayınlandı mı, nereden izlenir? Tokyo Revengers yeni sezon ne zaman?

İlk sezonu Nisan 2021'de yayınlandı ve toplam 24 bölüm sürdü. Seyirciler ise merak ediyor "Tokyo Revengers season 3. ne zaman, yayınlandı mı, nereden izlenir? Tokyo Revengers yeni sezon ne zaman?" İşte detaylar…

TOKYO REVENGERS SEASON 3. NE ZAMAN, YAYINLANDI MI, NEREDEN İZLENİR?

Tokyo Revengers 2023'ün ilk yarısında daha kısa bir ikinci sezon yayınladı, ancak dizinin dönüşü için uzun bir bekleyiş bekleyen hayranlar şanslı.Tokyo Revengers'ın üçüncü sezonu resmi olarak 2022'de onaylandı ve yayın tarihi de eli kulağında, yani Takemichi ile zaman çizgisinde bir kez daha gidip gelmemiz uzun sürmeyecek.

TOKYO REVENGERS YENİ SEZON NE ZAMAN?

Tokyo Revengers 3. sezon için yayınlanan yeni bir fragman, dizinin 3 Ekim 2023'te geri döneceğini doğruladı. Anime Japonya'da JST gece yarısı (4 Ekim saat 12'de) prömiyer yapacak ve Disney+ animeyi ertesi sabah saat 3'ten itibaren dünya çapında yayınlayacak.

Anime şovun ilk iki sezonu arasında neredeyse iki yıllık bir boşluk olduğu düşünüldüğünde, bu hayranların beklediğinden çok daha erken. Bununla birlikte, Tokyo Revengers birinci sezon tam 25 bölümken, ikinci sezon sadece 12 bölümdü - bu da hızlı geri dönüşü açıklayabilir.