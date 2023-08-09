Tokyo'da Yeni Gökdelen: Azabudai Hills Mori JP Kulesi

Japonya'nın önde gelen kentsel peyzaj geliştirme firması Mori İnşaat Limited Şirketi, Azabudai Hills gökdeleninin Tokyo'nun merkezinde açılacağını duyurdu. Yaklaşık 330 metre yüksekliğindeki kule, yeni mimari özelliklere sahip ve çeşitli kentsel faaliyetler için geniş bir alan sunuyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da inşa edilen yaklaşık 330 metre yüksekliğindeki Azabudai Hills Mori JP Kulesi, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhang Yiyi/Xinhua)

TOKYO, 9 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'nın önde gelen kentsel peyzaj geliştirme firması Mori İnşaat Limited Şirketi, Salı günü yaptığı açıklamada yeniden geliştirme projesi olan Azabudai Hills gökdeleninin 24 Kasım'da Tokyo'nun merkezinde açılacağını duyurdu.

Yeni mimari özelliklere sahip Azabudai Hills Mori JP Kulesi, yaklaşık 330 metrelik etkileyici yüksekliğiyle, ünlü Tokyo Kulesi'nin yakınlarında yer alıyor.

Azabudai Hills binası tamamlanmadan önce Japonya'daki en yüksek yapı, Osaka'da bulunan 300 metre yüksekliğindeki Abeno Harukas binası idi.

Şirketin verdiği bilgiye göre yaklaşık 8,1 hektarlık bir alana yayılan Azabudai Hills, 24.000 metrekarelik bir yeşil alana sahip olup ofisler, konutlar, kültür ve eğitim tesisleri de dahil olmak üzere çeşitli kentsel faaliyetler için toplam 861.700 metrekarelik bir zemin alanı sunuyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Azabudai Hills'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Mori İnşaat Limited Şirketi Başkanı ve CEO'su Shingo Tsuji, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhang Yiyi/Xinhua)

Peyzaj geliştirme şirketi, yeni ve çok kullanımlı kompleksi, insanların doğayla uyum içinde yaşadığı, sağlıklı ve tatmin edici hayatlar sürdüğü bir "Yeşil ve Sağlıklı Yaşam" topluluğuna dönüştürmeyi amaçlıyor.

Yeni inşa edilen kulede zemin üstünde 64, zemin altında ise 5 kat bulunuyor. Şirketin verdiği bilgilere göre üst katlar, ünlü bir lüks otel işletmecisi tarafından sunulan spa gibi özel imkanların bulunduğu üst kalite konutlara ayrılmış durumda.

Azabudai Hills'in 52. katından görülen Tokyo merkezi manzarası, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhang Yiyi/Xinhua)

Mori İnşaat'ın verdiği bilgiye göre çok kullanımlı komplekste açılacak kurum ve tesisler arasında Keio Üniversitesi'ne bağlı Koruyucu Tıp Merkezi, Tokyo'daki British School, Tokyo Risk Sermayesi Merkezi ve Mori Binası Dijital Sanat Müzesi yer alıyor.

Şirket, bazı tesislerin 2023'ün Aralık ayından sonra kademeli olarak açılacağını belirtti.

Ancak yerel medyada çıkan haberlere göre Azabudai Hills binasının Japonya'nın en yüksek binası olarak saltanatı fazla sürmeyecek. Başka bir müteahhitlik firması olan Mitsubishi Gayrimenkul Limited Şirketi şu anda Tokyo İstasyonu yakınlarında 2027 mali yılına kadar 390 metre yüksekliğe ulaşması beklenen bir gökdelen inşa ediyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Azabudai Hills'in 52. katının iç mekanından bir görünüm, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhang Yiyi/Xinhua)