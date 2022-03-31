Tokyo'da Kiraz Çiçeklerinin Gece Manzarası

TOKYO, 31 Mart (Xinhua) — Tokyo'daki Meguro Nehri boyunca gezintiye çıkalım ve kiraz çiçeklerinin gece manzarasının keyfini çıkaralım.Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Meguro Nehri boyunca kiraz çiçeklerinin gece manzarası görülüyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)Japonya'nın başkenti Tokyo'da insanlar Meguro Nehri boyunca kiraz çiçeklerinin gece manzarasının tadını çıkarıyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)Japonya'nın başkenti Tokyo'da insanlar Meguro Nehri boyunca kiraz çiçeklerinin gece manzarasının tadını çıkarıyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)Japonya'nın başkenti Tokyo'da insanlar Meguro Nehri boyunca kiraz çiçeklerinin gece manzarasının tadını çıkarıyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: ZhangJaponya'nın başkenti Tokyo'da insanlar Meguro Nehri boyunca kiraz çiçeklerinin gece manzarasının tadını çıkarıyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: ZhangXiaoyu/Xinhua)