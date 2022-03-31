Tokyo'da Kiraz Çiçeklerinin Gece Manzarası - Haberler

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Tokyo'da Kiraz Çiçeklerinin Gece Manzarası

Xinhua - Genel
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Tokyo'da Kiraz Çiçeklerinin Gece Manzarası

TOKYO, 31 Mart (Xinhua) — Tokyo'daki Meguro Nehri boyunca gezintiye çıkalım ve kiraz çiçeklerinin gece manzarasının keyfini çıkaralım.

TOKYO, 31 Mart (Xinhua) — Tokyo'daki Meguro Nehri boyunca gezintiye çıkalım ve kiraz çiçeklerinin gece manzarasının keyfini çıkaralım.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Meguro Nehri boyunca kiraz çiçeklerinin gece manzarası görülüyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın başkenti Tokyo'da insanlar Meguro Nehri boyunca kiraz çiçeklerinin gece manzarasının tadını çıkarıyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın başkenti Tokyo'da insanlar Meguro Nehri boyunca kiraz çiçeklerinin gece manzarasının tadını çıkarıyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın başkenti Tokyo'da insanlar Meguro Nehri boyunca kiraz çiçeklerinin gece manzarasının tadını çıkarıyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhang

Japonya'nın başkenti Tokyo'da insanlar Meguro Nehri boyunca kiraz çiçeklerinin gece manzarasının tadını çıkarıyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: ZhangXiaoyu/Xinhua)

Xinhua / Genel

30 Mart, Japonya, 31 Mart, Tokyo, Genel, Haberler

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