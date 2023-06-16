- Tokyo'da "Harry Potter" tema parkı kapılarını açtı

İlk gün tüm giriş biletleri tükendi

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaca ünlü Harry Potter filminin sahnelerinin yer aldığı "Harry Potter tema parkı" açıldı. İlk gün tüm giriş biletleri tükendi.

İngiliz yazar J. K. Rowling'in 7 romanından sinemaya uyarlanarak gişe rekorları kıran Harry Potter film serisinin fantastik dünyası, Japonya'ya taşındı. Başkent Tokyo'da 2021 yılında yapımına başlanarak 30 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Harry Potter tema parkının açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Harry Potter'ın filmdeki rakibi Draco Malfoy karakterini canlandıran İngiliz aktör Tom Felton da katıldı. Tema parkı kurdele kesiminin ardından kapılarını ziyaretçilerine açtı. İlk gün tüm giriş biletleri tükendi. Filmlerden ikonik sahnelerin canlandırıldığı parkta, filmlerde kullanılan kostüm, dekor ve özel efektlere yer verildi. Gerçek boyutta oluşturan sahneler büyük ilgi çekti.

Tokyo'daki tema parkı, Londra'dan sonra dünyada Harry Potter'a özel olarak açılan ikinci tema parkı oldu.