Toksik ilişki ne demek yanıtı merak ediliyor. Çeşitli kaynaklara göre toksik ilişki nedir sorusuna yanıt aradık. Toksik ilişki ne demek sorusu Toksik kelimesini ilk kez duyan, okuyan veya daha öncesinde anlamını bilen ancak unutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Toksik ilişki ne demek? Toksik ilişki belirtileri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

TOKSİK İLİŞKİ NE DEMEK?

Toksik ilişki; pasif-agresif davranışlar görülen, sürekli bir şeyleri açıklama gereği duyan, aşırı iniş-çıkışlar barındıran, aynı yerde dönüp duran, şakayla karışık söylenmeler içeren, iki tarafın da her zaman tedirgin olduğu, sürekli izin alma gereği hissettiği, sosyal medyadan sürekli engellemeler veya karşılıklı takipten çıkmaların yaşandığı, sık sık ufak tartışmalarda büyük duvarların örüldüğü ilişkilerdir.

İlişkinizde yanlış giden bir şey olduğunu hissettiğinizde partnerinize bunu ifade ederken karşınızdaki partnerinizin kapalı bir kutuya dönüşüp soğuk davranması toksik ilişkiye örnektir.

Sürekli olarak partnerinize her yaptığınızla ilgili hesap verme eğilimi içerisinde olmanız da aynı şekilde toksik ilişkiye örnektir. Böyle bir durumda hesap kendiniz olamama problemi ortaya çıkmaktadır.

İlişkide sürekli aynı konularda tartışmaların yaşanması ve kısır döngü de toksik ilişkiye en büyük örneklerden biridir.

TOKSİK NEDİR?

Toksik kelimesi zehirli anlamına gelmektedir. Oyunlarda ise toksikmecaz olarak takım arkadaşlarını veya rakibi zehirleyen, rahatsız eden, kötü sözler kullanan insanlara söylenmektedir.

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