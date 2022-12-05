TOKİ Zonguldak kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ kura çekimleri başladı. İl il farklı tarihlerde kura çekimleri gerçekleştirilecek. Zonguldak için başvuru yapan adaylar, TOKİ Zonguldak kura çekim tarihlerini araştırmaya başladı. Peki TOKİ Zonguldak kura çekimi ne zaman? Zonguldak TOKİ kura çekim sonuçları açıklandı mı? Zonguldak TOKİ taksit sayısı ve ödemleri ne kadar? Zonguldak'ın hangi ilçelerine TOKİ konut yapacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler....

TOKİ kura çekimleri başladı. İl il farklı tarihlerde kura çekimleri gerçekleştirilecek. Zonguldak için başvuru yapan adaylar, TOKİ Zonguldak kura çekim tarihlerini araştırmaya başladı. Peki TOKİ Zonguldak kura çekimleri ne zaman yapılacak? TOKİ Zonguldak kura tarihleri belli oldu mu? TOKİ Zonguldak'ta hangi ilçelere TOKİ yapacak? TOKİ üçüncü etap kura çekilişleri ne zaman? Detaylar haberimizde...

ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇUIKLANDI MI?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Zonguldak sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ZONGULDAK TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEMELERİ NE KADAR?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

ZONGULDAK TOKİ KURASI NE ZAMAN?

Zonguldak TOKİ konut kura çekilişi 4-5 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.

ZONGULDAK'TA HANGİ İLÇELERDE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Zonguldak'ta 5 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. İşte Zonguldak TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ve konut sayıları:

TOKİ ÜÇÜNCÜ ETAP KURA ÇEKİLİŞLERİ HANGİ İLDE NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 23 ilde 50 bin 302 konutun kura çekiminin tamamlandığını ve 1-7 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için kura çekimi yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ikinci etap kuraları bugün tamamlandı. 23 ilde noter huzurunda çekilen kuralarda 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayacak üçüncü etap kura çekilişi ise 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde 13 bin 807 hak sahibi belirlenecek. 1 Aralık'ta 902 konut için Bolu'da ve 751 konut için Karaman'da, 2-3 Aralık'ta 1100 konut için Düzce'de, 2-7 Aralık tarihleri arası 7 bin 655 konut için Konya'da, 4-5 Aralık'ta 1650 konut için Zonguldak'ta, 6 Aralık'ta 850 konut için Bartın'da ve 7 Aralık'ta 899 konut için Karabük'te kura çekimi yapılacak.

ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

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