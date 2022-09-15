TOKİ'ye başvuracak olan kişiler toplam başvuru sayısını merak ediyor. Genellikle kura çekiminde tahminde bulunmak için araştırılan TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? ve TOKİ Başvuru sayısı kaç? Sorularını sizler için yanıtladık. Peki, TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? TOKİ Başvuru sayısı kaç? TOKİ Sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?

TOKİ cayma hakkı var mı? TOKİ parayı ödeyemeyince ne olacak?

TOKİ'ye yapılan başvuru sayısı birçok vatandaş tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen canlı yayının ardından birçok vatandaş TOKİ sosyal konut projeleri hakkında araştırma yapamaya başladı. Peki, TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? TOKİ Başvuru sayısı kaç? TOKİ Sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?

TOKİ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim, sosyal konut projesinde başvuru sayısı saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı. Kampanyanın ikinci gününde de banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu." Açıklamasında bulundu.

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

13 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi hakkında konuştu. Açıklamalara göre TOKİ başvuruları 14 Eylül itibari ile başlayarak Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ise şöyle oldu; "Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. "Sözlerinin ardından şu sözleri söyleyerek TOKİ sosyal konut projesinin ismini vatandaş ile paylaştı; "Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik."