Kira ve ev fiyatlarındaki artmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylül günü açıklanan sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başlıyor. Merak edilenler arasında ise TOKİ yaş sınırı var mı? TOKİ sosyal konut projesi yaş sınırı kaç? 2022 TOKİ

Merakla beklenen TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün başlıyor. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla bekliyor. Peki, TOKİ yaş sınırı var mı? TOKİ sosyal konut projesi yaş sınırı kaç? 2022 TOKİ

TOKİ YAŞ SINIRI VAR MI? TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ YAŞ SINIRI KAÇ? 2022 TOKİ

14 Eylül itibari ile TOKİ Sosyal konut projeleri başvuruları başlıyor. Ucuz konuta sahip olmak isteyen vatandaşlar ise TOKİ Sosyal konut projesine başvuru yapacak. Başvuru yapacak olan vatandaşların merak ettiği şeylerden biri ise TOKİ yaş sınırı var mı? sorusu. Başvuru yapacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olma zorunluluğu mevcut iken başka bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Açıklanan şartlara uygunluk sağlayan her T.C. vatandaşı TOKİ Sosyal konut projesine başvuru yapabilir.

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

13 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi hakkında konuştu. Açıklamalara göre TOKİ başvuruları 14 Eylül itibari ile başlayarak Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ise şöyle oldu; "Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz."Sözlerinin ardından şu sözleri söylerek TOKİ sosyal konut projesinin ismini vatandaş ile paylaştı;"Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik."

TOKİ 3+1 EV FİYATLARI NE KADAR?

13 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük TOKİ sosyal konut projesi açıklamasında TOKİ evlerinin fiyatları açıklamasının ardından vatandaş merakla 3+1 ev fiyatlarını merak ediyor. TOKİ sosyal konut projesinde 3+1 ev fiyatları 850.000 TL olarak belirlendi. Aylık olarak 3.187 TL olarak ödeme yapılacakken 240 ay vadede ödeme gerçekleştirilecek.

TOKİ EV VE ARSA SAYISI KAÇ ADET OLACAK?

13 Eylül Salı günü TOKİ sosyal konut projeleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ projesi ile ilgili verdiği bilgilerde kaç ev ve kaç arsa satılacağını da söyledi. TOKİ sosyal konut projesinde 500 bin sosyal konut satılırken, 250 bin imarlı arsa satılacak.

TOKİ KAÇ DÜKKAN SATILACAK?

13 Eylül günü TOKİ sosyal konut projeleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesinde 50 bin iş yeri satışa çıkacak.