TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ yarısı bizden kampanyası için önemli açıklamalarda bulundu. TOKİ yarısı bizden kampanyası başvuru sayısının 495 bin 290'a aştığını açıkladı. Peki, TOKİ yarısı bizden kampanyası başvuru nasıl yapılır? 2023 TOKİ yarısı bizden kampanyası başvuru ekranı! TOKİ yarısı bizden kampanyası nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan TOKİ yarısı bizden kampanyası başvuru nasıl yapılır? Sorusu, birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor ve internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. İstanbul'da başvuruların yoğun olduğu ilçeler ise Bahçelievler, Güngören ve Avcılar olarak açıklanmıştı. Peki, TOKİ yarısı bizden kampanyası başvuru nasıl yapılır? 2023 TOKİ yarısı bizden kampanyası başvuru ekranı! TOKİ yarısı bizden kampanyası nedir?

TOKİ YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ yarısı bizden kampanyası başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, aşağıda yer almakta olan 2023 TOKİ yarısı bizden kampanyası başvuru ekranı linkine tıklayarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasında başvuruların 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacağını açıklamıştı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26 Nisan'da başvuruların başlayacağı kentsel dönüşüme yönelik "Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına ait detayları paylaştı. İşte 20 soruda tüm merak edilenler. Heyecan yaratan açıklamanın ardından bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyanın detaylarını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kurum, "20 soruda Yarısı Bizden" notuyla en çok merak edilen soruları cevaplandırdı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasının detaylarını anlattı. Dönüşüme girecek konut sayısı 200 bini geçerse kura çekeceklerini söyleyen Bakan Kurum, "Yerindeki değeri 10 lira, rezerv alandaki değer 20 lira ise yerindeki değerini düşeceğiz. Kalan tutarın da yarısını biz karşılayacağız. İsterse TÜFE ve memur maaş katsayısına göre isterse kalan tutarı 0,79 vade farkıyla 10 yıla kadar sabit kredi kullanıp borcunu ödeyecek." dedi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Ruhsat alma süreci başlayacak.

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.