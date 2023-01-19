TOKİ Yalova kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Yalova'ya ne kadar konut yapacak? TOKİ Yalova konut ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ kura çekimi sonuçları il il paylaşılıyor. Canlı yayınlanarak vatandaşlarla paylaşılan kura sonuçları noter huzurunda gerçekleşiyor.81 ilde gerçekleşecek. En çok konut 50 bin ile İstanbul'a yapılacak. Peki, TOKİ Yalova kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Yalova'ya ne kadar konut yapacak? TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ başvuru para iadesi nasıl yapılacak? TOKİ dar gelirli peşinat ödemeleri ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kuraları vatandaşların gündeminde yer alıyor. il il gerçekleşen kuralar noter huzurda gerçekleşiyor. TOKİ Yalova kura çekimi ne zaman gerçekleşeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Yalova kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Yalova'ya ne kadar konut yapacak? TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ başvuru para iadesi nasıl yapılacak? TOKİ dar gelirli peşinat ödemeleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

TOKİ YALOVA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yalova kura çekimi 22 Ocak Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Yalova 740 konutluk kura çekimi Yalova Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

KURA ÇEKİMİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

TOKİ konutları için gerçekleşen kura çekimi canlı yayınla ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Vatandaşlar TOKİ'nin internet adresinden yayınlanan canlı yayınla TOKİ kura çekimi isim listesine erişebilir.

TOKİ YALOVA NERESİNE KONUT YAPACAK?

Yalova Merkez ve Altınova ilçelerini kapsayacak Sosyal konut projesinde. TOKİ Yalova'ya toplamda 940 konut yapacak. TOKİ konut yapacağı yerler şu şekilde: Yalova Merkez Kazımiye Mahallesi 740 konut, Yalova Altınova ilçesi 250 konut yapımı TOKİ tarafından gerçekleşecek.

TOKİ YALOVA KURA ÇEKİMİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ DAR GELİRLİYE PEŞİNAT NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projesindeki evler %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak.608 bin lira fiyata sahip, 2+1 konutlar aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 780 kiradan başlayan taksitlerle ödeme yapılabilecek. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

TOKİ YALOVA KONUT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Projenin inşaat seviyesi yaklaşık yüzde 50'ye ulaştığında sözleşmeler imzalanacak. Peşinatlar sözleşme aşamasında tahsil edilecek. Taksit ödemeleri ise sözleşmeyi takip eden ay başlayacak. Hak sahipleri vade sayılarını kendi ödeme güçlerine göre en fazla 240 ay olmak üzere düzenleyebilecek. Konut bedelinin tamamı peşin olarak ödenebilecek. Teslim aşamasında ayrıca KDV tahsil edilecek.

TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ NASIL ALINACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.