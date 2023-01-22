TOKİ Yalova kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları başladı. 2023 Ocak ayı için güncellenen sosyal konut kura takvimine göre Yalova kuraları 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ Yalova kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi ilçelerde? TOKİ Yalova kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Yalova kura canlı izleme ekranı!...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Yalova'da devam ediyor. Yalova'nın Altınova ve Merkez ilçesinin çekilişinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Yalova TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Yalova kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TOKİ YALOVA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yalova kura çekimi 22 Ocak Pazar günü (Bugün) saat 10.00'da başlayacak. Yalova 740 konutluk kura çekimi Yalova Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

TOKİ konutları için gerçekleşen kura çekimi canlı yayınla ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Vatandaşlar TOKİ'nin internet adresinden yayınlanan canlı yayınla TOKİ kura çekimi isim listesine erişebilir.

TOKİ YALOVA NERESİNE KONUT YAPACAK?

Yalova Merkez ve Altınova ilçelerini kapsayacak Sosyal konut projesinde. TOKİ Yalova'ya toplamda 940 konut yapacak. TOKİ konut yapacağı yerler şu şekilde: Yalova Merkez Kazımiye Mahallesi 740 konut, Yalova Altınova ilçesi 250 konut yapımı TOKİ tarafından gerçekleşecek.

TOKİ YALOVA KONUT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Projenin inşaat seviyesi yaklaşık yüzde 50'ye ulaştığında sözleşmeler imzalanacak. Peşinatlar sözleşme aşamasında tahsil edilecek. Taksit ödemeleri ise sözleşmeyi takip eden ay başlayacak. Hak sahipleri vade sayılarını kendi ödeme güçlerine göre en fazla 240 ay olmak üzere düzenleyebilecek. Konut bedelinin tamamı peşin olarak ödenebilecek. Teslim aşamasında ayrıca KDV tahsil edilecek.

TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ NASIL ALINACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

TOKİ YALOVA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Yalova kura sonuçları internet üzerinden öğrenilebiliyor. Adaylar, T.C kimlik numaralarıyla, TOKİ'nin resmî sitesi olan https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ üzerinden, kura sonuçlarına erişebilir.

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