Ev fiyatları ve kira fiyatlarındaki artması ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylül günü açıklanan sosyal konut projesi ile ilgili açıklama yapıldı. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başlıyor. Merak edilenler arasında ise TOKİ ucuz konut İstanbul'da nereye yapılacak? 2022 TOKİ sosyal konut projesi İstanbul'da nerede?

Vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün başlıyor. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla beklerken bir yandan da TOKİ ucuz evlerinin hangi ilçelerde yapılacağını merak ediyor. Peki, TOKİ ucuz konut İstanbul'da nereye yapılacak? 2022 TOKİ sosyal konut projesi İstanbul'da nerede? TOKİ İstanbul evleri!

TOKİ UCUZ KONUT İSTANBUL'DA NEREYE YAPILACAK?

13 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 TOKİ sosyal konut projesi hakkında kamuoyuna bilgi verdi. Vatandaşlar ise 14 Eylül tarihinde başlayacak olan TOKİ ucuz ev projesi ile ilgili birçok şeyi merak ediyor. Bunlardan biri ise TOKİ ucuz konutların İstanbul'da nerede yapılacağı. TOKİ 2022 ucuz konutlar İstanbul'da şöyle konumlanacak;

• Arnavutköy- Başakşehir- Esenler'de 28.340,

• Çatalca'da 540,

• Silivri'de 200,

• Tuzla'da 20.920 adet ucuz ev olarak belirlendi.

TOKİ EV VE ARSA SAYISI KAÇ ADET OLACAK?

13 Eylül Salı günü TOKİ sosyal konut projeleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ projesi ile ilgili verdiği bilgilerde kaç ev ve kaç arsa satılacağını da söyledi. TOKİ sosyal konut projesinde 500 bin sosyal konut satılırken, 250 bin imarlı arsa satılacak.

TOKİ KAÇ DÜKKAN SATILACAK?

13 Eylül günü TOKİ sosyal konut projeleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesinde 50 bin iş yeri satışa çıkacak.