Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylül günü açıklanan sosyal konut projesi ile ilgili açıklama yapıldı. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başladı. Merak edilenler arasında ise TOKİ ucuz konut İstanbul, Ankara, İzmir ev fiyatları listesi! TOKİ İstanbul ev fiyatları ne kadar?

Vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün başladı. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla beklerken bir diğer yandan da TOKİ taksitlerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, TOKİ ucuz konut İstanbul, Ankara, İzmir ev fiyatları listesi! TOKİ İstanbul ev fiyatları ne kadar?

TOKİ UCUZ KONUT İSTANBUL, ANKARA, İZMİR EV FİYATLARI LİSTESİ! TOKİ İSTANBUL EV FİYATLARI NE KADAR?

İlk Evim, ilk işim sosyal konut projesi 81 ilde uygulanacak. Vatandaşların merak ettiği TOKİ ucuz konut İstanbul, Ankara, İzmir ev fiyatları listesi haberimizin devamında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ev fiyatları hakkına şu sözleri söyledi; " İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3+1'ler en düşük 950 bin lira olacak aylık taksiti 3 bin 562 lira olacak. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2+1'ler en düşük 679 bin lira olacak. Bu iller dışında diğer yerlerde fiyatlar açıklandığı gibi olacak. Bu fiyatlara vatandaşımız konut alabiliyor. Özel sektör tabi ki bu fiyata veremez. Biz bu projeyi sunarak hem ekonomiye destek olacağız, hem de konutlardaki fiyatları aşağı çekeceğiz. Biz TOKİ ile %8 ila %10 yapardık. 2009'da bunu artırdık, fiyatlarda hareketlenme gördüğümüz için."

TOKİ 3+1 EV FİYATLARI NE KADAR?

13 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük TOKİ sosyal konut projesi açıklamasında TOKİ evlerinin fiyatları açıklamasının ardından vatandaş merakla 3+1 ev fiyatlarını merak ediyor. TOKİ sosyal konut projesinde 3+1 ev fiyatları 850.000 TL olarak belirlendi. Aylık olarak 3.187 TL olarak ödeme yapılacakken 240 ay vadede ödeme gerçekleştirilecek.

TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ 250 bin konut ve 100 bin arsa projesinin başvuruları 14 Eylül'de başladı. Ekim sonuna kadar sürecek olan başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesi kapsamındaki konut ve arsalar için belirli fiyatlar ödeyecek.

• TOKİ sosyal konut projesinde 3+1 ev fiyatları 850.000 TL olarak belirlendi. Aylık olarak 3.187 TL olarak ödeme yapılacakken 240 ay vadede ödeme gerçekleştirilecek.

• TOKİ sosyal konut projesinde 2+1 ev fiyatları ise 608.000 TL olarak belirlendi. Aylık olarak 2.280 TL ödeme yapılacak. 240 ay vadede ödeme imkanı sunulacak.

TOKİ taksit ödemeleri ise sözleşmelerin imzalanmasının ardından gelecek olan ayda başlayacaktır.

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.