İlk Evim Arsa projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan TOKİ TV Sivas arsa sonuç sorgulama link ve isim listesi birçok kişi tarafından araştırılmakta. İşte TOKİ TV Sivas arsa sonuç sorgulama! Sivas arsa sonuç sorgulama linki! E- Devlet Sivas TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Adıyaman'da 2 bin 588 prefabrik konut inşa ediliyor

TOKİ TV Sivas arsa sonuç sorgulama linki, bir süredir başvuru yapan adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Yapılan açıklamalar ile birlikte Sivas E- Devlet Sivas TOKİ kura sonuçları isim listesi Sorusu araştırıldı. İşte İlk Evim Arsa projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan TOKİ TV Sivas arsa sonuç sorgulama link ve isim listesi!

TOKİ TV SİVAS ARSA SONUÇ SORGULAMA

Sivas TOKİ kura sonuçları isim listesi için https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama 'ya tıklayınız. Böylece Sivas TOKİ kura sonuçları isim listesi ile birlikte başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.