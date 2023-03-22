İlk Evim Arsa projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan TOKİ TV Mersin arsa sonuç sorgulama link ve isim listesi birçok kişi tarafından araştırılmakta. İşte TOKİ TV Mersin arsa sonuç sorgulama! Mersin arsa sonuç sorgulama linki! E- Devlet Mersin TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Adıyaman'da 2 bin 588 prefabrik konut inşa ediliyor

TOKİ TV Mersin arsa sonuç sorgulama linki, bir süredir başvuru yapan adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Yapılan açıklamalar ile birlikte Mersin E- Devlet Mersin TOKİ kura sonuçları isim listesi Sorusu araştırıldı. İşte İlk Evim Arsa projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan TOKİ TV Mersin arsa sonuç sorgulama link ve isim listesi!

TOKİ TV MERSİN ARSA SONUÇ SORGULAMA

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TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.