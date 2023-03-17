İlk Evim Arsa projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan TOKİ TV Denizli arsa kura çekimi canlı izleme linki birçok kişi tarafından araştırılmakta. İşte TOKİ TV Denizli arsa kura çekimi canlı izle! Denizli arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 17 Mart TOKİ Denizli arsa kura çekimi!

TOKİ TV Trabzon arsa kura çekimi canlı izle! Trabzon arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 17 Mart TOKİ Trabzon arsa kura çekimi!

TOKİ TV Denizli arsa kura çekimi bir süredir başvuru yapan adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Yapılan açıklamalar ile birlikte Denizli arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? Sorusu yanıt buldu. İşte TOKİ TV Denizli arsa kura çekimi canlı izle! Denizli arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 17 Mart TOKİ Denizli arsa kura çekimi!

TOKİ TV DENİZLİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirilen duyuru ile birlikte TOKİ TV Denizli arsa kura çekim tarihi belli oldu. Paylaşılan duyuruya göre İlk Evim Arsa projemizde bugün (17 Mart 2023) tarihinde gerçekleştirilecek. TOKİ TV Denizli arsa kura çekimini canlı olarak izlemek isteyenler, haberimiz içerisinde yer almakta olan link üzerinden TOKİ TV Denizli arsa kura çekimi canlı olarak izleyebilir.

TOKİ DENİZLİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

TOKİ İŞ YERİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bilgilendirmeye göre TOKİ ilk iş yerim kura çekimi 15 Mart tarihinde birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Kura çekiminin gerçekleştirileceği iller arasında birçok farklı şehir bulunmakta. TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izlemek isteyen kullanıcılar, haberimiz içerisinde yer almakta olan TOKİ ilk iş yerim kura çekimi canlı izleme linki üzerinden canlı kura çekimine ulaşabilir.