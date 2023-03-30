TOKİ Tv Çatalca TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Çatalca İstanbul TOKİ kura çekimi izleme linki! Çatalca TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

Çatalca TOKİ kura çekimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesi kura çekimlerinin başlaması ile birlikte bugün gerçekleşecek olması nedeniyle araştırılıyor. İşte merak eden vatandaşlar için Çatalca TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Çatalca TOKİ kura çekimi izleme linki! Çatalca TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinde kura çekimleri devam ediyor. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Çatalca TOKİ çekilişi ise takip edilmek isteniyor. İşte Çatalca TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Çatalca TOKİ kura çekimi izleme linki! Çatalca TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

TOKİ ÇATALCA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Çatalca'da kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için TOKİ ÇATALCA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE' ye tıklayınız.

TOKİ ÇATALCA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.