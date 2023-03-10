TOKİ başvurularının tamamlanmasının ardından TOKİ TV canlı izle araması, kura çekimlerini canlı olarak izlemek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. TOKİ kura çekimi canlı izleme linki de en çok araştırılanlar arasında. İşte TOKİ TV CANLI İZLE: Toki TV Youtube kura çekimi canlı izle! TOKİ kura çekimi canlı izleme linki!

TOKİ Tv canlı izle, birçok kişi tarafından yapılan başvuruların ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında farklı iller için kura çekim işlemleri etap etap devam etmekte. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi. İşte TOKİ TV CANLI İZLE: Toki TV Youtube kura çekimi canlı izle! TOKİ kura çekimi canlı izleme linki!

TOKİ TV CANLI İZLE

TOKİ, Twitter hesabı üzerinden TOKİ kura takvimini paylaşmaya devam ediyor. Böylece adım adım gerçekleştirilen kura çekim işlemleri daha önceden vatandaşlara duyuruluyor. Haberimiz içerisinde yer almakta olan TOKİ Tv canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz.

TOKİ TV YOUTUBE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ kura çekim işlemleri TOKİ TV resmi Youtube hesabı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Böylece noter huzurunda gerçekleştirilmekte olan kura çekimleri aynı zamanda canlı olarak yayınlanırken, bir yandan da kayıt altına alınmaktadır. Yapılan yayını izlemek için aşağıda yer almakta olan TOKİ TV YOUTUBE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE'ye tıklayarak TOKİ kura çekimi canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz.

TOKİ TV CANLI İZLEME LİNKİ