TOKİ başvuruları kapsamında gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi canlı izleme linki, başvuru yapan vatandaşlar tarafından TOKİ TV CANLI İZLE şeklinde araştırılıyor. TOKİ kura çekimi Youtube canlı İZLE araması da konuya ilişkin en çok araştırılanlardan bir tanesi oluyor. İşte TOKİ TV CANLI İZLE: TOKİ kura çekimi canlı izleme linki! TOKİ kura çekimi Youtube canlı İZLE!

Osmaniye'de bin 550 konut için kura çekimi yapıldı

TOKİ TV CANLI İZLE araması, bugün gerçekleştirilecek olan sosyal konut projesi kapsamındaki evler için araştırılmakta. Hak sahiplerinin belirleneceği kura, birçok kişinin gündeminde yer alması nedeniyle TOKİ kura çekimi canlı izleme linki, konuya ilişkin en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte TOKİ TV CANLI İZLE: TOKİ kura çekimi canlı izleme linki! TOKİ kura çekimi Youtube canlı İZLE!

TOKİ TV CANLI İZLE

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Çorum ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için TOKİ TV KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE'ye tıklayınız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." Dedi.

2023 TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.