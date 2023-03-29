TOKİ Tuzla kazananlar listesi! TOKİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI! E-Devlet TOKİ sonucu sorgulama!

TOKİ İlk Evim projesinde Tuzla ilçesi hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda çekildi. Vatandaşlar tarafından Toki Tuzla sonuçlarının nereden öğrenileceği araştırılıyor. Peki, TOKİ Tuzla sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar....

TOKİ Tuzla kura sonuçları sorgulama! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında gerçekleşecek İlk Evim projesinin kura sonuçları açıklandı. TOKİ Tuzla kura sonuçlarının nereden bakılacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından TOKİ Tuzla sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, TOKİ Tuzla sonuçları nereden nasıl, öğrenilir? Toki Tuzla sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapılacak "İlk Evim" projesindeki 50 bin sosyal konutun kura çekimlerinin 16 Mart'ta başlayacağını duyurdu. Çatalca ve Silivri'deki konutların kura çekimi 30 Mart'ta; Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'deki projelerin kura çekimi ise 1-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti. İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri Tuzla'da başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "İlk Evim'de İstanbul zamanı. 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI SORGULAMA!

TOKİ Tuzla kura sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ Tuzla kura sonuçları E-Devlet üzerinden sorgulanmaktadır. TOKİ'ye başvuran vatandaşlar, TOKİ SONUÇ SORGULAMA! yazısına tıklayarak başvuru sonuçlarını öğrenebilirler.