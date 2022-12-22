Asgari ücret artış oranı ne kadar oldu? 2023 Asgari ücret zam oranı ne? Asgari ücret ne kadar zam geldi?

TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvuru yaptı. Ucuz fiyata ev sahibi olmak isteyenler vatandaşlar ise şimdi TOKİ taksitlerini merak ediyor. Asgari ücretin açıklanmasının ardından TOKİ taksitlerine zam geldi mi? TOKİ ev fiyatlarına zam gelecek mi? TOKİ taksit fiyatları değişti mi? soruları aratıldı. İşte detaylar...

TOKİ TAKSİTLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

TOKİ taksitlerinde henüz bir değişiklik bulunmamakta. TOKİ maaşları memur maaş zamlarına endeksli olduğu için henüz bir değişlik meydana gelmedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Ocak ayına göre yüzde 84, temmuza göre yüzde 54,5 artış olacak. Beklenmedik bir tablo olursa ara düzenlemeden kaçınmayız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların takip ettiği konuşmasında, "Asgari ücreti belirlerken geçmiş kayıpları telafi edecek hem de enflasyon öngörümüzü gözettik. Ara düzenlemeden de kaçınmayız. Net 2023 yılında 8 bin 500 lira olarak mutabık kaldık. Ocak ayına göre yüzde 84, temmuza göre yüzde 55 artış olacak. Böylece yıl içinde asgari ücrette yüzde 80, kümülatif yüzde 95 oranında artış sağlamıştık. Ülkemizi faiz, kur, enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladığımız bu kritik dönemde hakları ve dengeyi koruyan süreç izliyoruz. Sırtında küfe olmayanlar atıyorlar, şu kadar veririz diye. Ama biz çok hassasız. Yıl sonu itibarıyla nüfusumuzun 86 milyonu yakalaması mümkün. Bunları düşünmek zorundayız. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.