TOKİ taksitlerine ne kadar zam gelecek? Son 10 yıllık artış rakamları ipucu niteliğinde

4 milyona yakın insanın başvurduğu TOKİ Sosyal Konut Projesi şimdiden rekor kırdı. Ancak 240 ay vade ile aylık 2.280 TL ve 3.187 lira olarak belirlenen taksitlerin her yıl ne kadar artış göstereceği merak konusu oldu. TOKİ her yıl memur maaş zammına oranla taksitleri artırırken, son 10 yıllık veriler ortaya çıktı. İşte merak edilen o tablo.

13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat detayları açıklanan TOKİ sosyal konut projesi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar banka ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştururken, dün projeye başvuranların sayısının 3,5 milyonu geçtiği açıklandı.

EN YÜKSEK EV FİYATI 850 BİN TL OLACAK

Başvuruların 31 Ekim'e kadar süreceği açıklanırken, oldukça uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla vatandaşlara satılacak olan konutların temelleri bu yıl sonunda atılacak. Arsa ve iş yerlerinin de dahil edildiği projede konutlar ise 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak. Projedeki ev fiyatlarına ilişkin bilgiyi ise Bakan Kurum, "Toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle bu konuta sahip olacaklar. Toplam 850 bin lira fiyatla 3 artı 1 konutlarımızın ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle erişebilecekler." sözleriyle açıkladı.

TAKSİTLER HER YIL ARTIŞ GÖSTERECEK

Kurada hak kazanan vatandaşlar %10 peşinat ödeyecek ve bu kişilere 240 ay vade hakkı sunulacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak idarece tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre idarece belirlenecektir.

10 YILLIK TAKSİT ZAM ORANLARI

Vatandaşların bu noktada en korktuğu şey ise taksitlerin 20 yıl boyunca ne şekilde artacağı oluyor. Ödeyemeyecekleri taksitlerin karşılarına çıkmalarından korkan vatandaşlar, TOKİ'nin geçmişe dönük taksit artış oranlarını merak ediyor.

İşte 10 yıllık TOKİ zamları:

Yıl 2012: Memur maaş artışı % 8; TOKİ artışı % 8

Yıl 2013: Memur maaş artışı % 7,14 ; TOKİ artışı % 7,14

Yıl 2014: Memur maaş artışı % 10,5; TOKİ artışı % 10,5

Yıl 2015: Memur maaş artışı % 3; TOKİ artışı % 3

Yıl 2016: Memur maaş artışı % 11,66 ; TOKİ artışı % 11,66

Yıl 2017: Memur maaş artışı % 8; TOKİ artışı % 8

Yıl 2018: Memur maaş artışı % 12,61; TOKİ artışı % 12,61

Yıl 2019: Memur maaş artışı % 19.38; TOKİ artışı % 10

Yıl 2020: Memur maaş artışı % 11,51; TOKİ artışı % 8,75

Yıl 2021: Memur maaş artışı % 13,08; TOKİ artışı % 10

Yıl 2022: Memur maaş artışı % 72,64; TOKİ artışı % 25

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILDI?