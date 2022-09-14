Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylül günü açıklanan sosyal konut projesi ile ilgili açıklama yapıldı. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başladı. Merak edilenler arasında ise TOKİ taksitleri ne zaman başlıyor? TOKİ taksitleri ne zaman ödenecek? TOKİ taksitleri ne kadar ödenecek?

Vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün başladı. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla beklerken bir diğer yandan da TOKİ taksitlerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, TOKİ taksitleri ne zaman başlıyor? TOKİ taksitleri ne zaman ödenecek? TOKİ taksitleri ne kadar ödenecek?

TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ 250 bin konut ve 100 bin arsa projesinin başvuruları 14 Eylül'de başladı. Ekim sonuna kadar sürecek olan başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesi kapsamındaki konut ve arsalar için belirli fiyatlar ödeyecek.

• TOKİ sosyal konut projesinde 3+1 ev fiyatları 850.000 TL olarak belirlendi. Aylık olarak 3.187 TL olarak ödeme yapılacakken 240 ay vadede ödeme gerçekleştirilecek.

• TOKİ sosyal konut projesinde 2+1 ev fiyatları ise 608.000 TL olarak belirlendi. Aylık olarak 2.280 TL ödeme yapılacak. 240 ay vadede ödeme imkanı sunulacak.

TOKİ taksit ödemeleri ise sözleşmelerin imzalanmasının ardından gelecek olan ayda başlayacaktır.

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.

TOKİ UCUZ KONUT İSTANBUL'DA NEREYE YAPILACAK?

13 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 TOKİ sosyal konut projesi hakkında kamuoyuna bilgi verdi. Vatandaşlar ise 14 Eylül tarihinde başlayacak olan TOKİ ucuz ev projesi ile ilgili birçok şeyi merak ediyor. Bunlardan biri ise TOKİ ucuz konutların İstanbul'da nerede yapılacağı. TOKİ 2022 ucuz konutlar İstanbul'da şöyle konumlanacak;

• Arnavutköy- Başakşehir- Esenler'de 28.340,

• Çatalca'da 540,

• Silivri'de 200,

• Tuzla'da 20.920 adet ucuz ev olarak belirlendi.

TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

13 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ Sosyal konut projesinin detaylarını kamuoyuna duyurdu. Ucuz konut almak isteyen vatandaşlar ise başvuru tarihlerini merak ediyor. TOKİ Sosyal konut projesi için başvuru tarihleri belli oldu. TOKİ sosyal konut projesinde 500 bin sosyal konut satılırken, 250 bin imarlı arsa satılacak. TOKİ arsa başvuruları ise 14 Eylül'de başlayacak.Açıklamalara göre TOKİ başvuruları 14 Eylül itibari ile başlayarak Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ise şöyle oldu; "Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz."Sözlerinin ardından şu sözleri söylerek TOKİ sosyal konut projesinin ismini vatandaş ile paylaştı;"Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik."

TOKİ ARSA KURASI ŞARTLARI NELER?

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını doldurması gerekir,

Genç kategorisine /09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması başvuru şartları arasındadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu sözleri söyledi; "Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."