TOKİ Şubat ayı kura takvimi belli oldu mu? TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura tarihleri takvimi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 7 Kasım'da başlayan kuralar Mart ayında son bulacak. TOKİ Şubat ayı kura takvimi bir süredir vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Peki, TOKİ Şubat ayı kura takvimi belli oldu mu? İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yeni kura takvimi belli oldu. TOKİ kura çekimi ilk olarak 7 kasım 2022 tarihinde başlayan kura çekimleri Mart ayına kadar devam edecek. TOKİ Şubat ayı kura takvimi bir süredir vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Peki, TOKİ Şubat ayı kura takvimi belli oldu mu? İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

TOKİ ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ yeni kura takvimine göre yeni illerde kuralar 23 Ocak-8 Şubat 2023 tarihlerinde çekilecek. TOKİ Şubat ayı kura takvimi şu şekilde:

28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut

29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut

30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut

1 Şubat Çanakkale 1290 konut

1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut

4 Şubat Uşak 1050 konut

5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut

7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİNE ZAMAN ,BELLİ OLDU MU?

TOKİ tarafından açıklana kura takvimine göre Şubat ayında kurası yapılacak iller belli oldu. Ancak kamuoyunun bir süredir merakla beklediği İstanbul ve İzmir kura tarihleri henüz belli olmadı. Kura tarihleri belli olur olmaz harbimizde yer vereceğiz.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları internet üzerinden öğrenilebiliyor. Adaylar, T.C kimlik numaralarıyla, TOKİ'nin resmî sitesi olan https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ üzerinden, kura sonuçlarına erişebilir.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.