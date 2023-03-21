TOKİ sözleşmeleri ne zaman yapılacak? TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ peşinat ve taksit ödemeleri ne zaman ödenecek sorusu kura sonuçlarının ardından tekrar gündeme geldi. Vatandaşlar İstanbul kuralarının çekilmesiyle kurada adı çıkan hak sahipleri TOKİ taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağını ve sözleşmelerin ne zaman imzalanacağını merak ediyor. Peki, TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ taksit ödemeleri ne kadar? TOKİ sözleşmeleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

İstanbul'un Tuzla ilçesinde inşa edilecek 20 bin 920 konut için TOKİ kura çekilişi başladı. Kuralar TOKİ'nin Youtube kanalında canlı yayınlanıyor. Kura çekiminde adı çıkan vatandaşlar TOKİ taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağını ve TOKİ sözleşmelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ taksit ödemeleri ne kadar? TOKİ sözleşmeleri ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ sosyal konut projesinde peşinat ve taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak. İlk dönemsel artış ise sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri" açıklaması yaparak "Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak" iddiasının yanlış olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, hep memur maaş artışının altında oldu. İfadelerine yer verildi.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE KADAR?

TOKİ konutları; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Konut fiyatları 608 bin lira ile 950 bin lira arasında değişiyor. Aylık taksitler ise 2 bin 280 liradan başlıyor, 3 bin 562 liraya kadar çıkıyor.

TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ kura çekimi bittikten sonra kazanan vatandaşlar açıklanacak. Projeler belli olduktan ve temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Konutlar hak sahiplerine %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. TOKİ sosyal konut projelerinin belirlenmesinin ardından binaların temelinin atılmasından sonra sözleşme imzalanarak ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir.