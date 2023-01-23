TOKİ sözlenmeleri ne zaman imzalanacak? TOKİ 2+1 ve 3+1 konut ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ başvurularının tamamlanmasının ardından kura çekimi il il ilçe ilçe devam ediyor. Kurada isim çıkan hak sahipleri ise TOKİ ödemelerinin ne zaman başlayacağını ve TOKİ sözleşmelerinin ne zaman imzalayacaklarını merak ediyorlar. Peki, TOKİ 2+1 ve 3+1 konut ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sözleme şartları neler? TOKİ 250 bin konut kuraları ne zaman bitecek? TOKİ sözlenmeleri ne zaman imzalanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi olan TOKİ ilk evim ilk iş yerim sosyal konut projesi kapsamında hak sahipleri il il gerçekleşen kura çekimleriyle konutlar sahiplerini buluyor. Kurada isimi çıkan vatandaşlar ise TOLİ ödemelerinin ne zaman başlayacağını ödemelerin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, TOKİ 2+1 ve 3+1 konut ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sözleme şartları neler? TOKİ 250 bin konut kuraları ne zaman bitecek? TOKİ sözlenmeleri ne zaman imzalanacak? Detaylar haberimizde...

TOKİ SÖZLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ başvuruları bittikten sonra kura çekimi yapılacak ve kazanan vatandaşlar açıklanacak. Projeler belli olduktan ve temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Konutlar hak sahiplerine %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak.

TOKİ SÖZLEME ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye vatandaşı olmak,

18 yaşından büyük olmak,

Üzerine tapuda kayıtlı malın olmaması,

Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıl ikamet ediyor olmak, İstanbul'da en fazla aylık gelirinin 18.000 bin TL, diğer illerde ise 16.000 bin TL'yi geçmemesi gerekir.

TOKİ 2+1 VE 3+1 KONUT TASİT ÖDEMELERİ NE KADAR?

Konut fiyatları 608 bin lira ile 950 bin lira arasında değişiyor. Aylık taksitler ise 2 bin 280 liradan başlıyor, 3 bin 562 liraya kadar çıkıyor.

TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal konut taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Projede taksit ödemeleri ile ilgili ilerleyen haftalarda yeniden açıklamaların yapılması bekleniyor.

2023 OCAK TOKİ TAKVİMİ

ilk evim ilk iş yerim sosyal konut projesi TOKİ 6. etap kura çekilişleri 20 ile 28 Ocak günleri arasında gerçekleştirilecek. 6. etap kura çekimi ile 4 ilde 24 bin 636 konutun hak sahipleri belirlenecek. TOKİ kura tkvimi şu şekilde:

23 - 24 Ocak 2023: Isparta

23 - 28 Ocak 2023: Bursa

25 Ocak 2023: Burdur

26 - 27 Ocak 2023: Denizli

TOKİ 250 BİN KONUT KURALARI NE ZAMAN BİTECEK?

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.