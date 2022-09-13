TOKİ sosyal konut projesi ne zaman, saat kaçta? TOKİ sosyal konut projesi hangi kanalda? 2022 TOKİ sosyal konut projesi!

Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve salı günü açıklanacak sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi. Ucuz fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başlıyor. Merak edilenler arasında ise TOKİ başvuru sosyal konut projesi ne zaman, saat kaçta? TOKİ sosyal konut projesi hangi kanalda?

Vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 13 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları yarın başlıyor. 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla bekliyor. Peki, TOKİ başvuru sosyal konut projesi ne zaman, saat kaçta? TOKİ sosyal konut projesi hangi kanalda?

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vatandaşların heyecanla beklediği TOKİ sosyal konu projesi 13 Eylül Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile başlayacak.TOKİ'ye başvurmak isteyenler ise TOKİ sosyal konut projesinin ne zaman olacağını merak ediyor.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Twitter hesabında yaptığı açıklama şöyle oldu; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" TOKİ sosyal konut projesi açıklaması 13 Eylül Salı günü saat 14:00'da yapılacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETLİ Mİ?

TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücretleri henüz net değil. Eski TOKİ başvurularında olduğu gibi her proje için farklı bir ücret alınabileceği tahmin ediliyor. Bin ve 2 bin TL aralığında olması bekleniyor. TOKİ arsa ücretleri ise 500 TL olması düşünülüyor.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ başvurusu yapacak olan kişilerin en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.