TOKİ taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağı başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını açıklamasıyla TOKİ peşinat ve taksit ödemeleri netlik kazandı. Peki, TOKİ sosyal konut ödeme planı nasıl olacak? TOKİ ödemesi ne zaman, hemen mi başlayacak?

TOKİ sosyal konut ödeme planı 81 ilde başlayan başvurular kapsamında gündemde yer alıyor. Peki, TOKİ sosyal konut ödeme planı nasıl olacak? TOKİ ödemesi ne zaman, hemen mi başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME OLANI NASIL OLACAK?

Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.

Hak sahiplerine konutlar;

%10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. Kura çekilişinin kasım ayında yapılacağı beklenmesi nedeniyle sözleşmelerin de o ay içerisinde yapılması halinde TOKİ taksit ödemelerinin aralık ayında başlayacağı söylenebilir.

Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

2023 mart ayında kura çekimlerinin sona ermesinin ardından sözleşmeler imzalanacak. Sözleşme imzalanacağı sırada peşinatlar ödenecek ve taksitler başlayacak.