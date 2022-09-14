TOKİ sosyal konut projesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında soruları cevaplaması üzerine birçok kişi tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Dar gelirli aileler için ev sahibi olma fırsatı tanıyan proje oldukça merak ediliyor. Peki, TOKİ sosyal konut kaç başvuru yapıldı? TOKİ kura çekimi başvuru sayısı kaç kişi? İşte TOKİ sosyal konut başvuru sayısı!

TOKİ SOSYAL KONUT KAÇ BAŞVURU YAPILDI?

14 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında detayları belirtilen ve 31 Ekim'e kadar devam edecek olan başvurulara vatandaşlar bir hayli ilgi gösterdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine saat 10.30 itibarıyla 92 bin başvuru yapıldığını duyurdu.

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

13 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi hakkında konuştu. Açıklamalara göre TOKİ başvuruları 14 Eylül itibari ile başlayarak Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ise şöyle oldu; "Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. "Sözlerinin ardından şu sözleri söyleyerek TOKİ sosyal konut projesinin ismini vatandaş ile paylaştı; "Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik."