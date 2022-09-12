TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ne zaman? İşte TOKİ sosyal konut başvuru şartları!

TOKİ sosyal konut başvuruları açıklanması ile gündeme gelmiş ve birçok kişinin dikkatini çekiyor. Dar gelirli ailelerin düşük ödemeler ile ev sahibi olabileceği proje yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir? TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ne zaman?

Başvuru yapmak isteyen kişilerin en merak ettiği sorular ise TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir? ve TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ne zaman? Soruları oluyor. Konuyu merak eden vatandaşlar heyecanla 13 Eylül 2022 Salı günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Peki, TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir? TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ne zaman?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Konu hakkında pek fazla bilgi bulunmamakta fakat 13 Eylül 2022 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak olan detaylar ile birlikte projenin detayları netlik kazanacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ sosyal konut projesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."