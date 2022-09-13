TOKİ sosyal konut başvuru şartları ne? BAŞVURU BEDELİ ne kadar?

TOKİ sosyal konut başvuru şartları birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. En çok araştırılan konular arasında TOKİ sosyal konut başvuru şartları ne? Ve başvuru bedeli ne kadar? Soruları yer alıyor. Peki, TOKİ sosyal konut başvuru şartları ne? başvuru bedeli ne kadar?

TOKİ sosyal konut için istediği başvuru şartları birçok vatandaş tarafından merak konusu haline geldi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru bedelini ve başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut başvuru şartları ne? başvuru bedeli ne kadar?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Yapılacak olan proje il sınırlarında en az 1 yıl boyunca ikamet eden aynı ilin nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

TOKİ sosyal konut başvuru bedelinin 1000-2000 TL arasında olması bekleniyor. İlerleyen günlerde bu rakam netleşecek ve kesinlik kazanacaktır.