TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ 500 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TOKİ 500 bin konut başvuru şartları neler?

Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, kamuoyunun gündeminde üst sıralardaki yerini koruyor. Peki, TOKİ 500 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TOKİ 500 bin konut başvuru şartları neler? TOKİ 500 bin konut projesi hangi ilçelere yapılacak? İşte TOKİ başvuru ekranı, tarih bilgileri, başvuru şartları ve konutların yapılacağı iller hakkında bilmeniz gereken her şey...

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI

TOKİ sosyal konut başvuru ekranı, henüz erişime açılmış değil. Vatandaşlar, başvurular başladığında işlemlerini e-Devlet kapısı (turkiye.gov.tr) ve TOKİ'nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecekler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, başvuru ekranının açılması ve başvuru tarihleri, projenin tanıtım toplantısında resmen ilan edilecek. Bu nedenle, vatandaşların sosyal medya veya doğruluğu teyit edilmemiş kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşıyor.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Hayır, TOKİ 500 bin konut başvuruları henüz başlamadı. Gerekli idari ve teknik hazırlık süreçleri devam ediyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, başvuru sürecinin 2025 yılının son çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "başvurular başladı" yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi duyurular dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi, vatandaşların dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya kalmamaları açısından önemlidir.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ yetkililerinin açıklamasına göre, başvuru süreci 2025 yıl sonuna kadar başlatılacak şekilde planlanmaktadır. Ancak bu tarihler, proje tanıtım toplantısının yapılmasının ardından resmen ilan edilecek.

Başvuru tarihleri, Toplu Konut İdaresi'nin resmi web sitesi olan toki.gov.tr ve e-Devlet kapısı üzerinden duyurulacaktır. Başvuru takvimi, şehir bazında farklılık gösterebilir. Bu nedenle, başvuru yapmak isteyen vatandaşların güncel duyuruları düzenli olarak takip etmesi tavsiye edilir.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Proje kapsamında başvuru yapabilmek için bazı temel şartların karşılanması gerekecek. Önceki TOKİ projelerinde olduğu gibi, bu projede de benzer kriterlerin geçerli olması bekleniyor. İşte öne çıkan başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Başvurulan il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak

Daha önce TOKİ'den konut satın almamış ve TOKİ kredisi kullanmamış olmak

Hane gelirinin belirli bir sınırın altında olması (genellikle büyükşehirlerde 18.000 TL, diğer şehirlerde 16.000 TL civarı bekleniyor)

Şartlar kesinleştikten sonra resmi başvuru kılavuzunda tüm detaylar açıklanacaktır.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ HANGİ İLLERE YAPILACAK?

TOKİ tarafından duyurulan bilgilere göre, proje kapsamında yapılacak 500 bin sosyal konutun ilk etapları için 165 bin 55 konutun ihalesi yapıldı. Bu konutların 128 bin 378'i büyükşehirlerde inşa edilecek.

İstanbul'da TOKİ Sosyal Konut Nerelere Yapılacak?

İstanbul'da projeye büyük bir yer ayrıldı. Toplam 48 bin 416 konut, şu ilçelere yapılacak:

Arnavutköy

Tuzla

Esenler

Silivri

Ankara'da TOKİ Konutlarının Yapılacağı İlçeler

Başkent Ankara'da 13 bin 646 sosyal konut inşa edilecek. Konutlar şu ilçelerde planlanıyor:

Çamlıdere

Ayaş

Kahramankazan

Kızılcahamam

Bala

Mamak

Sincan

Nallıhan

Gölbaşı

Etimesgut

İzmir'de Hangi İlçelere TOKİ Konutu Yapılacak?

Ege'nin incisi İzmir'de 11 bin 325 konut için planlama yapıldı. İşte konutların yapılacağı ilçeler:

Merkez

Bergama

Kınık

Aliağa

Güzelbahçe

Kemalpaşa

Dikili

Menemen

Tire

Karaburun

Urla

Torbalı

Projenin ilerleyen aşamalarında daha fazla il ve ilçe için yeni etaplar devreye alınabilir.