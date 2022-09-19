TOKİ Sosyal konu başvuru sayısı kaç oldu? TOKİ Sosyal konut kaç kişi başvurdu? 2022 TOKİ Sosyal konut başvurusu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylül günü açıklanan sosyal konut projesine hakkında bilgi verildi. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başlıyor. Merak edilenler arasında ise TOKİ Sosyal konu başvurusu kaç oldu? TOKİ Sosyal konut kaç kişi başvurdu? 2022 TOKİ Sosyal konut başvurusu!

TOKİ başvuru ücretleri iade ediliyor mu? TOKİ başvuru ücreti geri yatırılacak mı? 2022 TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

Merakla beklenen TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün başlıyor. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla bekliyor. Başvuru yapacak vatandaşların akıllarında olan sorulardan birisi ise TOKİ Sosyal konu başvurusu kaç oldu? TOKİ Sosyal konut kaç kişi başvurdu? 2022 TOKİ Sosyal konut başvurusu!

TOKİ SOSYAL KONU BAŞVURUSU KAÇ OLDU?

14 Eylül'de başlayan TOKİ sosyal konut projesine başvuran kişi sayısı güncel olarak 2 Milyon 4 bin 435 kişi oldu.

TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

14 Eylül'de başlayan TOKİ başvuruları 31 Ekim tarihinde sona erecek. E-devlet üzerinden yapılacak olan başvurular ise 28 Ekim tarihinde sona eriyor.

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.