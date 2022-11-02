Birçok kişinin başvuruda bulunmuş olduğu TOKİ Sonuçları açıklandı mı? Sorusu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise TOKİ Sonuçları açıklanma tarihi ne zaman? Sorusu oldu. Peki, TOKİ Sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sonuçları açıklanma tarihi ne zaman? TOKİ Sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ülke genelinde birçok kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ konutları için geri sayım başladı. Sosyal konu projesi kapsamında TOKİ konutlarında gerçekleştirilen başvurular için TOKİ Sonuçları açıklandı mı? Sorusu en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Yapılan açıklamalar ile birlikte TOKİ kura çekiminin kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirileceği belirtilmişti. Peki, TOKİ Sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sonuçları açıklanma tarihi ne zaman? TOKİ Sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak."

Açıklamaya göre TOKİ kura çekilişi bu hafta başlıyor. Fakat TOKİ kura çekilişi için net bir tarih belirtilmedi.