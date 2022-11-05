Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOKİ Sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Kuraları ne zaman?

Gündem Haberleri

TOKİ Sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Kuraları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile birlikte gerçekleştirilen sosyal konut projesi kapsamında başlatılan TOKİ başvuruları geçtiğimiz günlerde sona etmişti. Başvuruların sona ermesinin ardından başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Sonuçları açıklandı mı? Sorusunu merak ediyor. Peki, TOKİ Sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Kuraları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuru tarihi 15 Kasım'a kadar uzatıldıCumhurbaşkanı Erdoğan: İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuru tarihi 15 Kasım'a kadar uzatıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olma özelliğini taşıyan TOKİ konut projesinde çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından gerçekleştirilen açıklamayı ve TOKİ Sonuçları açıklandı mı? Sorusunu araştırıyorlar. Peki, TOKİ Sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Kuraları ne zaman?

TOKİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ kura sonuçları henüz açıklanmadı. Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak "31 Ekim'den sonraki ilk haftada TOKİ kura çekimleri başlayacak." ifadelerini kullanmıştı. TOKİ kura çekiminin ertelenme kararı alınmadığı sürece önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Toki Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title