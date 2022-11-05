Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile birlikte gerçekleştirilen sosyal konut projesi kapsamında başlatılan TOKİ başvuruları geçtiğimiz günlerde sona etmişti. Başvuruların sona ermesinin ardından başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Sonuçları açıklandı mı? Sorusunu merak ediyor. Peki, TOKİ Sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Kuraları ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olma özelliğini taşıyan TOKİ konut projesinde çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından gerçekleştirilen açıklamayı ve TOKİ Sonuçları açıklandı mı? Sorusunu araştırıyorlar. Peki, TOKİ Sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Kuraları ne zaman?

TOKİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ kura sonuçları henüz açıklanmadı. Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak "31 Ekim'den sonraki ilk haftada TOKİ kura çekimleri başlayacak." ifadelerini kullanmıştı. TOKİ kura çekiminin ertelenme kararı alınmadığı sürece önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.