TOKİ sonuçları açıklandı mı?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği TOKİ Sosyal Konut Projesi sonuçları için kritik hafta girildi. Yaklaşık olarak 10 milyon kişinin başvurduğu projenin 81 il 2+1 ve 3+1 ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekim sonuçlarını açıkladı mı? İşte konuya dair tüm detayları...

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TOKİ kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 81 il için 2+1 ve 3+1 konut başvurularının tamamlanmasının ardından gözler TOKİ kura çekimi tarihlerine çevrildi. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, TOKİ kura sonuçlarının Kasım ayının ilk haftasında yapılacağını açıklamıştı. Peki, TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekim tarihi hakkında net bir paylaşım yapılmadı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut kura çekiminin kasım ayının ilk haftası başlayacağını belirtti

TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NEDİR?

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

TOKİ kura çekimlerinin il il yapılması bekleniyor. İl çekilişinin hemen ardından 1 veya 2 gün içerinde sonuçların adaylarla paylaşılması öngörülüyor. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak

TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL olarak belirlendi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.