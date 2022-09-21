Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylül günü açıklanan sosyal konut projesine hakkında bilgi verildi. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başlıyor. Merak edilenler arasında ise TOKİ sonuçlanmamış başvuru nedir? TOKİ sonuçlanmamış başvuru ne demek? TOKİ başvuruları nasıl yapılır?

TOKİ taksitleri ne zaman başlıyor? TOKİ taksitleri başlangıç tarihi ne zaman? TOKİ taksitleri ne zaman ödenecek 2022?

Merakla beklenen TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün başlıyor. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla bekliyor. Başvuru yapan vatandaşların karşılaştığı bildirim merak konusu oldu. TOKİ sonuçlanmamış başvuru nedir? TOKİ sonuçlanmamış başvuru ne demek? TOKİ başvuruları nasıl yapılır?

TOKİ SONUÇLANMAMIŞ BAŞVURU NEDİR?

Ucuz konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesine başvuru yaptı. E-devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar "sonuçlanmamış başvuru" bildirimi ile karşılaşınca anlamını merak etti. TOKİ sonuçlanmamış başvurusunun ne demek olduğunu TOKİ Twitter adresi üzerinden vatandaşlara şöyle açıkladı; "e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvurularda tahsilat işleminin tamamlanması ile birlikte "Sonuçlanmamış Başvuru Var" ibaresi başvurunun onaylandığı yalnız kura neticesinde hak sahipliğinin henüz belirlenmediğini ifade etmektedir."

TOKİ sosyal konuta başvuran vatandaşların başvuruları alındı fakat kura çekimi henüz gerçekleşmediği için "sonuçlanmamış başvuru" olarak bildirim alıyorsunuz.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru sahipleri,

• Kimlik Fotokopisi,

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"

• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

• Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,

İbraz edeceklerdir.

KURA ÇEKİLİŞİ

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

• Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

• Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir.

• Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

• Sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları,

• Sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

• Sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

• Sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası

2022 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

• Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

• Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

• Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

• Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 14.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 14.000TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 16.000 TL olarak uygulanmaktadır.)

• Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,

gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"