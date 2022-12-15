TOKİ Sonuç sorgulama ekranı! 2022 TOKİ kura çekimi sonuç sorgulama nasıl yapılır? TOKİ Sonuç sorgulama işlemi ve TOKİ Sonuç isim listesi!

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada TOKİ Sonuç sorgulama ekranı ve 2022 TOKİ kura çekimi sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sorusu gündemde yer alıyor. İşte TOKİ Sonuç sorgulama ekranı! Peki, 2022 TOKİ kura çekimi sonuç sorgulama nasıl yapılır? TOKİ Sonuç sorgulama işlemi ve TOKİ Sonuç isim listesi!

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TOKİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.