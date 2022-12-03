Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum tarafından TOKİ'nin "İlk Evim İlk İşyerim" projesi kapsamında, kampanyaya katılım sağlayan vatandaşlara gönderilen TOKİ sms mesajı açılmıyorsa ne yapmalı? Sorusu, mesajı açamayan kişiler tarafından merak ediliyor ve TOKİ duyurusu mesajı nasıl açılır? Sorusuyla araştırılıyor. Peki, TOKİ sms mesajı açılmıyorsa ne yapmalı? TOKİ duyurusu mesajı nasıl açılır?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ve 50 bin iş yeri için başlattığı başvurular 31 Ekim tarihinde sona ermişti. Başvuru gerçekleştiren vatandaşlar Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum tarafından gönderilen TOKİ sms mesajı açılmıyorsa ne yapmalı? Sorusu merak ediliyor. TOKİ'nin "İlk Evim İlk İşyerim" projesi kapsamında gönderilen TOKİ Duyuru mesajı birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, TOKİ sms mesajı açılmıyorsa ne yapmalı? TOKİ duyurusu mesajı nasıl açılır?

TOKİ SMS MESAJI AÇILMIYORSA NE YAPMALI?

Eğer TOKİ projesinde başvuruda bulunduysanız ve kura çekilişi başvurduğunuz ile geldiyse internet üzerinden kura sonuçlarını sorgulamanız mümkün. Bu sayede TOKİ başvuru sonuçlarını SMS olmadan öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET TUZLA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.