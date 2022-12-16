TOKİ Sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Sivas TOKİ kura çekiminin sonuçlarını merak eden vatandaşların gündeminde TOKİ Sivas kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı yer alıyor. Konuya ilişkin, TOKİ Sivas kurası isim listesi de araştırılıyor. Peki, TOKİ Sivas kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı! TOKİ Sivas kurası isim listesi! TOKİ Sivas kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ sosyal konut projesinde yer alan Sivas etabı için birçok vatandaş başvuruda bulundu. Başvuru yapan adaylar ise TOKİ Sivas kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı araştırmasını gerçekleştiriyor. Merak edenler için bu haberimizde TOKİ Sivas kura sonuçları 2022 sorgulama ekranına yer verdik. İşte, TOKİ Sivas kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı! TOKİ Sivas kurası isim listesi! TOKİ Sivas kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ SİVAS KURASI İSİM LİSTESİ

Divriği 170, Zara 260, Gürün 203, Gemerek 197, İmranlı 157 olmak üzere kura çekimi 16 Aralık Cuma günü saat 10:00'da gerçekleştirildi. Çekilişi kazanan isimleri öğrenmek için haberimiz içerisinde yer almakta olan TOKİ Sivas kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

SİVAS TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek. Aşağıda yer alan kısımdan Sivas TOKİ kura çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI 2022 SORGULAMA EKRANI