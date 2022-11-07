TOKİ Şırnak Ardahan kura çekim CANLI izle

TOKİ kura tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. İl il TOKİ kura tarihlerinin açıklanmasından soran vatandaş TOKİ kura sonuçlarını öğrenecekleri yeri ve canlı yayın izleme linki araştırmaya başladılar. TOKİ kura çekimleri Şırnak ve Ardahan illeri ile başladı. Peki TOKİ kura çekimleri ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanır? Şırnak ve Ardahan TOKİ kura canlı yayını nasıl izlenir? İşte merak edilenler...

Milyonlarca vatandaş TOKİ kura çekimi için geri sayımdaheycanlı bekleyiş sürüyor...

7 Kasım tarihinde yani bugün Şırnak ve Ardahan illeri ile TOKİ kura çekimi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura tarihlerini paylaştı. TOKİ canlı yayın izleme ekranları belli oldu. Peki TOKİ kura canlı yayını nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

ŞIRNAK TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Şırnak için TOKİ kuraları 7 Kasım tarihinde saat 09.00'da başladı. TOKİ kura çekimi Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda yapılıyor. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TOKİ KURA TARİHLERİ NE ZAMAN?

TOKİ kura tarihleri il il belli oldu. İlk TOKİ kura çekimi bugün Şırnak ve Ardahan için başlayacak.