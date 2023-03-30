Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesi kapsamında kuralar çekilmeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından TOKİ sıra numarası nereden öğrenileceği araştırılıyor. Peki, TOKİ sıra numarası nasıl öğrenilir? TOKİ kura çekiliş numarası nereden, nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesi kapsamında kuralar çekilmeye devam ediyor. TOKİ'nin resmi sitesinde kura çekilişi yapılırken kullanıcılar tarafından sıra numaralarını nereden öğreneceklerini araştırıyorlar. Peki, TOKİ sıra numarası nasıl öğrenilir? TOKİ kura çekiliş numarası nereden, nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapılacak "İlk Evim" projesindeki 50 bin sosyal konutun kura çekimlerinin 16 Mart'ta başlayacağını duyurdu. Çatalca ve Silivri'deki konutların kura çekimi 30 Mart'ta; Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'deki projelerin kura çekimi ise 1-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti. İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri Tuzla'da başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "İlk Evim'de İstanbul zamanı. 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI SORGULAMA!

TOKİ Tuzla kura sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ Tuzla kura sonuçları E-Devlet üzerinden sorgulanmaktadır. TOKİ'ye başvuran vatandaşlar, TOKİ SONUÇ SORGULAMA! yazısına tıklayarak başvuru sonuçlarını öğrenebilirler.

TOKİ SIRA NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?